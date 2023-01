Nadaljevanje sojenja zoper vodilne v Novi KBM v znamenju prepirov med tožilko in obrambo

Maribor, 6. januarja - Na mariborskem sodišču se je z zaslišanjem treh prič, ki so bile ali pa so še zaposlene v Novi KBM, nadaljevalo sojenje nekdanjemu prvemu možu omenjene banke Matjažu Kovačiču in soobtoženim zaradi domnevno spornih poslov s hrvaškimi nepremičninami. Obravnava je potekala zlasti v znamenju prepirov med tožilko Mojco Petan Žura in obrambo.