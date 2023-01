Policisti na Ptuju našli prirejen prostor za proizvodnjo konoplje in odvzeli prostost štirim osebam

Ptuj, 6. januarja - Ptujski policisti so v sodelovanju z drugimi policijskimi postajami in mariborskimi kriminalisti v sredo opravili več hišnih preiskav na območju Ptuja, Maribora in Slovenske Bistrice. Na Ptuju so odkrili prirejen prostor za gojenje konoplje, sadike in posušene rastlinske dele, prostost so odvzeli štirim osebam, so sporočili iz PU Maribor.