Jeseničani zadovoljni z doslej opravljenim, ob jubileju pa optimistično naprej

Jesenice, 6. januarja - Potem ko so hokejisti Sija Acronija Jesenic uspešno opravili prvi del naloge v sezoni in prepričljivo dobili redni del alpske lige, so se danes že ozrli v bogato preteklost jeseniškega hokeja. Prav 6. januar namreč na Jesenicah obeležujejo kot začetek organiziranega ukvarjanja s tem športom. Imajo pa tudi visoke cilje za prihodnost.