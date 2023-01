Innsbruck, 6. januarja - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so redni del alpske lige končali z zmago. Na 28. tekmi v sezoni so po uspehu proti Lusteanuu v gosteh s 6:2 (1:0, 3:2, 2:0) dosegli 25. zmago in redni del prepričljivo končali na vrhu z veliko prednostjo pred zasledovalci.