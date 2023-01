Ruhpolding po načrtu, Pokljuki tekme pokala IBU

Ljubljana, 6. januarja - Prireditelji svetovnega pokala v biatlonu v nemškem Ruhpoldingu se zaradi toplega vremena in pomanjkanja snega ubadajo z izjemnimi težavami. Danes so Bavarci vendarle potrdili izvedbo tekem. Zaradi vremenskih težav pa so zadovoljni tudi na Pokljuki, kjer so dobili dodatno tekmo pokala IBU.