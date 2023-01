Snežne razmere v visokogorju

Nekoliko večja previdnost je potrebna v visokogorju, kjer je zlasti na severovzhodnih in vzhodnih straneh napihan sneg. Zlasti na severnih pobočjih so lahko prisotne tudi šibke plasti v snežni odeji, zaradi toplega vremena lahko kakšna od plasti popusti.

V sredogorju je sneg moker, snežna odeja se poseda in tali, snega je malo. Višje sneg ob jasnih nočeh kljub pozitivni temperaturi pomrzne, čez dan pa se ojuži. Tako so razmere precej spremenljive, v mraziščih je sneg lahko skorjast in trd, drugod čez dan zmehčan in tudi mehak, saj v globino ni preobražen. Grebeni so spihani, ponekod v visokogorju lahko tudi poledeneli.

Danes bo precej jasno, občasno bo nekaj koprenaste oblačnosti. Čez dan se bo okrepil jugozahodnik. Ničla bo na višini najvišjih vrhov. V soboto bo v zahodnih in južnih Julijcih pretežno oblačno in predvsem v sredogorju megleno, proti večeru se bo vrh oblačnosti dvigoval. Drugod bo delno jasno s precej koprenaste oblačnosti. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. V nedeljo bo večinoma oblačno in ponekod megleno. V zahodnem delu naših gora bodo občasno manjše padavine, ki se bodo popoldne krepile. Meja sneženja bo med 1400 in 1800 metri nadmorske višine. Pihal bo močan jugozahodnik. V noči na ponedeljek se bodo padavine razširile proti vzhodu, v ponedeljek bo oblačno in megleno z obilnimi padavinami. Meja sneženja bo sprva podobna kot v nedeljo, popoldne pa se bo spustila pod 1000 metri nadmorske višine. Sprva bo še pihal močan južni do jugozahodni veter, veter bo popoldne obrnil v severnik. Hladneje bo.

Snežne in plazovne razmere se do nedelje ne bodo kaj dosti spreminjale. Nižje se bo sneg talil, višje pa počasi preobražal. V nedeljo se bo v Julijskih Alpah začel nabirati nov sneg, a šele v noči na ponedeljek in v ponedeljek čez dan ga bo zapadlo več. Trenutno kaže na obilnejše sneženje. V visokogorju Julijcev pričakujemo od 50 do 100 centimetrov snega, večina ga bo padla v 24 urah. V visokogorju Kamniško-Savinjskih Alp in Kravank pa od 30 do 60 centimetrov. V sredogorju bo novega snega bistveno manj, saj bo meja sneženja sprva kar visoko. Jugozahodni veter bo nov sneg prenašal v zamete. Plazovna nevarnost se bo predvsem nad nadmorsko višino okoli 1700 metri povečala zaradi novega snega in zametov, nižje bo sneg bolj moker, pa tudi starega snega je precej manj.