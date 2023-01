Zagovornik načela enakosti ugotovil diskriminacijo Romov v murskosoboškem lokalu

Ljubljana, 6. januarja - Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da so bili v lokalu na murskosoboškem trije gostje diskriminirani na podlagi njihove osebne okoliščine narodnosti oziroma etničnega porekla. Natakarica jim je rekla, da jih ne bo postregla, ker so Romi. S tem je kršila prepoved diskriminacije na področju ponujanja blaga in storitev javnosti, so sporočili.