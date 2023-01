Tedenski pregled - Slovenija od 6. do 12. 1.

Ljubljana, 13. januarja - Teden je prinesel dogovor predstavnikov vlade ter Fidesa in Sviza glede stavkovnih zahtev, tudi sodnikom in tožilcem je bil obljubljen izredni dodatek. Vse to je zbudilo nezadovoljstvo v drugih poklicnih skupinah, oglasili so se v vojski, izhodišča za celovito reformo bo koalicija obravnavala 18. 1. V DZ so stekla zaslišanja ministrskih kandidatov.