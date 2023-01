V Novem mestu za organizacije in posameznike s posebnim statusom razpisali 1,5 milijona evrov podpore

Novo mesto, 7. januarja - Mestna občina Novo mesto je nedavno objavila razpis za sofinanciranje delovanja organizacij in posameznikov s posebnim statusom. Za enajst vsebinskih področij je organizacijam in posameznikom, ki v novomeškem okolju predstavljajo pomembno družbeno komponento, letos namenila skupaj poldrugi milijon evrov, so sporočili z novomeške občine.