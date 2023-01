McCarthy poražen tudi v 11. krogu volitev za predsednika predstavniškega doma ZDA

Washington, 6. januarja - Člani predstavniškega doma ameriškega kongresa so v torek skupno izvedli še pet krogov glasovanj za svojega novega predsednika in republikanski večini tudi po 11 krogih ni uspelo izvoliti svojega voditelja, Kevina McCarthyja iz Kalifornije. Tako kot doslej je največ glasov dobil demokrat Hakeem Jeffries iz New Yorka.