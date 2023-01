New York, 5. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vlagatelji v novem letu ostajajo zaskrbljeni zaradi recesije in nadaljnjih dvigov obrestnih mer, saj so podatki o robustnosti ameriškega trga dela nad pričakovanji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.