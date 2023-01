V Ukrajini naj bi začela veljati ruska prekinitev ognja, Kijev kritičen

Moskva/Kijev, 6. januarja - V Ukrajini naj bi opoldne začela veljati enostranska prekinitev ognja, ki jo je v četrtek za predvečer pravoslavnega božiča in božični dan po pozivu patriarha Kirila odredil ruski predsednik Vladimir Putin. Trajala naj bi do sobote opolnoči. V Kijevu so napoved označili za hinavščino in del propagande.