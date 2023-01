Ljubljanska borza: Indeks pridobil pol odstotka

Ljubljana, 5. januarja - Trgovanje na Ljubljanski borzi se je tudi tretji dan v novem letu zaključilo v pozitivnem območju. Indeks SBI TOP se je povzpel za 0,53 odstotka in se ustavil pri 1062,27 točke. Skupni promet je dosegel 757.005 evrov. Najprometnejše so bile delnice NLB in Krke, najvišjo rast pa so zabeležile delnice Pozavarovalnice Sava in Cinkarne Celje.