Indeksi na newyorških borzah uvodoma v rdečem

New York, 5. januarja - Indeksi na newyorških borzah so v uvodu današnjega trgovanja zdrsnili pod gladino. Na borznem parketu med drugim odmeva najnovejše poročilo s trga dela, ki kaže, da se je število zahtevkov za nadomestilo v primeru brezposelnosti v zadnjem tednu lanskega leta zmanjšalo. Vlagatelji pa so še naprej zaskrbljeni zaradi svetovne gospodarske aktivnosti.