V Bruslju stavijo na zdravilno moč muzejev

Bruselj, 8. januarja - V belgijski prestolnici Bruselj so muzeji in zdravniki na pobudo bruseljske podžupanje Delphine Houba združili moči za pomoč ljudem z depresijo pri njihovem zdravljenju. Obiski muzejev so v okviru šestmesečnega projekta po vzoru Kanade na voljo na recept. Cilj je pomagati posameznikom, da najdejo pot iz osamljenosti, ki jo povzroča depresija.