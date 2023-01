S projektom do večje privlačnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja

Ljubljana, 5. januarja - Ministrstvo za izobraževanje je s Centrom RS za poklicno izobraževanje podpisalo pogodbo o sofinanciranju projekta za spodbujanje odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter za promocijske aktivnosti. Z njim naj bi dosegli večjo privlačnost in konkurenčnost poklicnega in strokovnega izobraževanja preko promocijskih aktivnosti.