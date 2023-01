V občinah Bloke in Sodražica pripravljajo vse potrebno za prijavo na razpis za izgradnjo domov za starejše

Nova vas/Sodražica, 8. januarja - V občinah Bloke in Sodražica pripravljajo vse potrebno za prijavo na razpis za izgradnjo manjših domov za starejše, ki ga je novembra objavilo ministrstvo za delo. Parcele so že zagotovili, trenutno pripravljajo projektno dokumentacijo in dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, sta za STA povedala oba župana.