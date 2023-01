Delavske organizacije pozivajo Luko Koper k uresničitvi sodbe vrhovnega sodišča

Koper, 5. januarja - Konfederacija sindikatov 90, Delavska svetovalnica in Pisarna Sonce Slovenije so pozvali Luko Koper k ukrepanju v skladu s sodbo vrhovnega sodišča, da lahko delavci nekdanjih podjetij IPS uveljavljajo obstoj delovnega razmerja pri Luki Koper. Na novinarski konferenci v Kopru so družbo pozvali tudi k spremembi zdajšnjega modela zaposlovanja.