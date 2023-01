Slovenski podjetniški sklad letos predvidoma s 122 milijoni evrov podpor gospodarstvu

Ljubljana, 5. januarja - Vlada je potrdila poslovni in finančni načrt Javnega sklada RS za podjetništvo (Slovenskega podjetniškega sklada) za letos, ki za mikro, mala in srednje velika podjetja, vključno z zagonskimi in hitro rastočimi podjetji, predvideva podpore v skupni višini okoli 122 milijonov evrov.