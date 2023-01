Pirc Musar: Slovenija ceni predanost Benedikta XVI. pri spodbujanju dostojanstva, solidarnosti in sočutja

Vatikan, 5. januarja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je s soprogom Alešem Musarjem danes v Vatikanu udeležila pogreba zaslužnega papeža Benedikta XVI. Po pogrebnih slovesnostih je poudarila, da Slovenija ceni predanost Benedikta XVI. pri spodbujanju dostojanstva do sočloveka, solidarnosti in sočutja do revnih in ranljivih, so sporočili iz njenega urada.