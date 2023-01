Policija zaradi najave možnosti nevarnega predmeta zavarovala sodno stavbo v Ljubljani, nevarnosti ni ugotovila

Ljubljana, 5. januarja - Policija je zaradi najave možnosti, da je prisoten nevaren predmet, zjutraj zavarovala osrednjo sodno stavbo na Tavčarjevi ulici v Ljubljani. Stavbo so obdali z zaščitnim trakom in onemogočili dostop do nje, sodišče nekaj časa ni poslovalo. Pri pregledu objekta pa policija nevarnih predmetov ni zaznala, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.