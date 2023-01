Avstrija gostujoča država na knjižnem sejmu v nemškem Leipzigu

Leipzig, 8. januarja - Avstrija bo gostujoča država na letošnjem knjižnem sejmu v Leipzigu, ki bo od 27. do 30. aprila. Med portreti avstrijskih avtorjev v kampanji za knjižni sejem Leipzig so med drugim koroška Slovenka Maja Haderlap ter Elfriede Jelinek, Peter Handke in Josef Winkler. Med oblikovalci razstavnega programa je fotograf, koroški Slovenec Marko Lipuš.

Umetniška vodja avstrijskega nastopa na sejmu je literarna kritičarka iz Bilčovsa na avstrijskem Koroškem Katja Gasser. V proračunu je za predstavitev Avstrije v nemškem Leipzigu po poročanju slovenskega uredništva avstrijske radiotelevizije ORF na voljo dva milijona evrov.

Avstrija se bo na sejmu predstavila pod nenavadnim geslom, posebej ustvarjeno besedno skovanko meaoiswiamia, kar pomeni več kot mi. S tem projektom želi gostujoča država mednarodno bralno javnost opozoriti na svojo raznoliko knjižno sceno z znanimi avtorji, novimi literarnimi glasovi in vrhunskimi založniki, je objavljeno na spletni strani knjižnega sejma.

Na posebni spletni strani gostujoče države so ob pripisu raznolikost in neukrotljivost tako objavili črnobele potrete vseh 25 avstrijskih avtorjev

in ob tem še zapisali, da "mi" predstavljajo mnoge, ki jih ni na plakatih - to, kar je vidno tukaj, je le delček tega, kar je.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, bodo na sejmu zastopane vse zvrsti, od leposlovja, poezije, eseja in drame do otroške in mladinske literature do literature za odrasle do neleposlovnih knjig, vodnikov, znanstvenih knjig in ilustriranih knjig.

Avstrija bo pripravila tudi obsežen spremljevalni program, ki bo sledil zahtevi po raznolikosti in kakovosti, s čimer naj bi prispevali k boljši prepoznavnosti avstrijske umetniške in literarne scene v Nemčiji.

"Biti gostujoča država knjižnega sejma v Leipzigu, pomeni možnost za predstavitev literature in kulture širokemu občinstvu", je med drugim povedal direktor sejma Oliver Zille in dodal, da se "veseli novih, presenetljivih plati Avstrije, ki jih bomo spoznali".