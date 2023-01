Slovenska smučišča zaradi pomanjkanja snega omejujejo delovanje

Ljubljana, 6. januarja - Na slovenskih smučiščih se zaradi neobičajno visokih temperatur za ta čas in odsotnosti padavin soočajo s pomanjkanjem snega, zato so nekatera prisiljena omejevati delovanje. Po podatkih Združenja slovenskih žičničarjev trenutno normalno obratuje le Kanin, zaprta pa so smučišča Cerkno, Soriška planina, Stari vrh in Gače.