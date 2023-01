Zlata lisica, biatlon in druga športna tekmovanja polnijo gorenjska turistična središča

Kranjska Gora/Bled, 5. januarja - Letošnjo zimsko sezono bo gorenjska turistična središča zaznamovala vrsta velikih športnih tekmovanj, zaradi katerih bo zlasti Kranjska Gora polno zasedena praktično celo zimo. Takšna zasedenost se je začela že med prazniki in se nadaljuje tudi v času Zlate lisice. Na Bledu so medtem kapacitete zapolnili biatlonci in njihovi navijači.