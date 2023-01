Božič danes praznujejo še pravoslavni verniki

Ljubljana/Beograd, 7. januarja - Pravoslavni verniki danes, 13 dni po katoliških in evangeličanih, praznujejo božič, s katerim obeležujejo praznik Jezusovega rojstva. Osrednja liturgija bo potekala dopoldne v pravoslavni cerkvi sv. Cirila in Metoda v Ljubljani. Srbski patriarh Porfirije Perić je v poslanici ob prazniku pozval k miru v Ukrajini in na Kosovu.