Kmalu odprtje novega waldorfskega vrtca v Mariboru

Maribor, 5. januarja - V Mariboru so dokončali gradnjo objekta za waldorfski vrtec na Valvasorjevi ulici, ki je pred tremi leti in pol zgorel v požaru. Uprava vrtca je že prejela ključe novogradnje in trenutno opremlja nove prostore in površine. Po napovedih občine se bodo lahko otroci v novi vrtec vselili še ta mesec.