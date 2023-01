Neznanec ponoči na Celovški cesti v Ljubljani oropal enega od nastanitvenih objektov

Ljubljana, 5. januarja - V enem od nastanitvenih objektov na Celovški ulici v Ljubljani se je ponoči, okoli 2. ure, zgodil rop. Po do zdaj zbranih obvestilih je neznani storilec vstopil v recepcijo in s pištolo od uslužbenca zahteval denar. Iz blagajne je vzel nekaj tisoč evrov in odšel. V dogodku ni bil nihče poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.