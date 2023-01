Kranj, 4. januarja - Svojci pogrešajo 35-letno Tadejo Žagar iz Kranja. Nazadnje so jo videli danes med 9. in 9.30 na območju Begunj na Gorenjskem ter okoli 14.30 na Trgu Osvobodilne fronte v Ljubljani. Gre za osebo, potrebno pomoči in nujne zdravstvene oskrbe, so sporočili s Policijske uprave Kranj.