Združenje letalskih prevoznikov kritično do vnovičnega uvajanja obveznih testiranj za kitajske potnike

Peking, 4. januarja - Odločitev vse večjega števila držav, da v luči naraščanja okužb na Kitajskem za potnike od tam uvedejo obvezno testiranje na covid-19 in druge ukrepe, je po oceni Svetovnega združenja letalskih prevoznikov (IATA) neučinkovita. Kot so sporočili, obstajajo druga orodja za obvladovanje okužb, ki ne škodujejo gospodarstvu in ne uničujejo delovnih mest.