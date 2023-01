Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 4. januarja - Indeksi na newyorških borzah so v začetku današnjega trgovanja vztrajali pod gladino. Vlagatelji te dni čakajo na prihajajoče objave podatkov o proizvodnem sektorju, delovnih mestih in zadnjem srečanju ameriške centralne banke Federal Reserve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.