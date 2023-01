Ustavno sodišče ne bo presojalo ustavnosti embalažne uredbe

Ljubljana, 4. januarja - Ustavno sodišče je zavrglo pobudo družbe za ravnanje z odpadno embalažo Slopak za presojo ustavnosti uredbe o embalaži in odpadni embalaži. V Slopaku so problematizirali spreminjanje metodologije izračuna deleža odpadne embalaže sredi leta, ki da jim je naložila bistveno višjo in neizpolnljivo obveznost v zadnjem trimesečju 2022.