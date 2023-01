Delnice NLB in Petrola SBI TOP potisnile v rdeče

Ljubljana, 4. januarja - Ljubljanska borza se je danes do 11.30 obarvala rdeče. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je izgubil 0,14 odstotka, navzdol pa so ga potisnile delnice NLB (-0,32 odstotka) in Petrola (-1,46 odstotka). Tudi danes je v ospredju povpraševanje po delnicah Krke, lastnika jih je dopoldne zamenjalo za nekaj več kot 105.000 evrov.