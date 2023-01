Na Švedskem in Poljskem naslednji teden začetek bojev za svetovni rokometni naslov

pripravil Aleksander Đurić

Ljubljana, 6. januarja - Švedska in Poljska bosta med 11. in 29. januarjem gostili najboljše rokometaše na svetu. Na drugem moškem svetovnem prvenstvu v dveh državah po Nemčiji in Danski 2019 bo s posebnim povabilom Mednarodne rokometne zveze (IHF) nastopila tudi Slovenija, naslov svetovnega prvaka iz Egipta 2019 pa bo branila Danska.