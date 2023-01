Newyorške borze končale v rdečem

New York, 3. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vlagatelji v novem letu ostajajo zaskrbljeni zaradi recesije in nadaljnjih dvigov obrestnih mer. Vodja Mednarodnega denarnega sklada Kristalina Georgieva je opozorila, da bi bila lahko tretjina svetovnega gospodarstva letos v recesiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.