Jesenice, 3. januarja - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v alpski ligi v domači dvorani izgubili z Val Gardeno z 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Za železarje je to šele tretji poraz v sezoni in prvi na domačem ledu, a vseeno ostajajo trdno na prvem mestu lestvice.