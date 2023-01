Pele pokopan v grobnici z razgledom na stadion Santosa

Sao Paulo, 3. januarja - V Braziliji so danes po večurnih pogrebni slovesnosti pokopali nogometno legendo Peleja. Potem ko so imeli navijači dan pred pogrebom priložnost, da se še zadnjič poslovijo od velemojstra nogometne igre, so zadnje pogrebne slovesnosti opravili v ožjem družinskem krogu na pokopališču Memorial Necropole Ecumenica v Santosu.