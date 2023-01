Evropske borze pridobile; nafta in evro cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 3. januarja - Osrednje evropske borze so tudi drugi trgovalni dan novega leta zaključile v pozitivnem območju. Vlagatelji so kljub novoletnemu optimizmu previdni, skrbijo jih predvsem nadaljnje zviševanje obrestnih mer, vojna v Ukrajini in pešanje gospodarske rasti na Kitajskem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Evro izgublja, nafta pa se ceni.