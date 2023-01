Izidi smučarskega teka (2)

* Izidi, 10 km klasično: - ženske: 1. Frida Karlsson (Šve) 24:53,3 2. Krista Parmakoski (Fin) + 16,6 3. Anne Kjersti Kalvaa (Nor) 18,1 ... 9. Eva Urevc (Slo) 51,5 27. Anja Mandeljc (Slo) 1:43,9 - novoletna turneja (3): 1. Frida Karlsson (Šve) 56:06 2. Tiril Udnes Weng (Nor) + 20 3. Anne Kjersti Kalvaa (Nor) + 20 ... 16. Eva Urevc (Slo) + 3:10,0 43. Anja Mandeljc (Slo) 4:49,0 - vrstni red v svetovnem pokalu (13 od 31): 1. Tiril Udnes Weng (Nor) 1016 točk 2. Jessica Diggins (ZDA) 739 3. Frida Karlsson (Šve) 726 ... 27. Eva Urevc (Slo) 272 64. Anja Mandeljc (Slo) 94 109. Neža Žerjav 8