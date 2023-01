Premier Golob v DZ poslal odstopni izjavi Papiča in Kumra

Ljubljana, 3. januarja - Predsednik vlade Robert Golob je danes DZ obvestil o odstopu ministra za šolstvo Igorja Papiča in ministra za infrastrukturo Bojana Kumra. Poleg tega je z uveljavitvijo zakona o vladi prenehala funkcija še ministrom za gospodarstvo, okolje in prostor, za digitalno preobrazbo in za kohezijo. DZ mora postopke zaključiti do 9. januarja.