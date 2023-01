Celjska bolnišnica: Neposrednega storilca zamenjave pacientov nadzor ni definiral

Celje, 3. januarja - Napaka, povezana z zamenjavo identitete dveh bolnikov, je nastala v procesu predaje pacienta, neposrednega storilca napake pa tudi ta nadzor ni definiral, so v odzivu na sistemski nadzor zapisali v Splošni bolnišnici Celje. Že doslej sprejete ukrepe bodo preverili in uskladili še s priporočili in ukrepi komisije, ki je opravila sistemski nadzor.