Slovenski paviljon na beneškem arhitekturnem bienalu delo dveh skupin arhitektov

Ljubljana, 3. januarja - Izbran je slovenski paviljon za 18. mednarodno arhitekturno razstavo v Benetkah, ki bo odprta med 20. majem in 26. novembrom. Zasnovali sta ga dve skupini arhitektov mlajše generacije, biroja Mertelj Vrabič Arhitekti in Vidic Grohar Arhitekti, so sporočili iz Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO).