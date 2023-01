V Zadru pokopali Massima Savića

Zadar, 3. januarja - Hrvaškega pevca in skladatelja Massima Savića so danes pokopali na mestnem pokopališču v Zadru. Od glasbenika so se ob igranju Mozartovega Rekviema poslovili družina, prijatelji in številni glasbeni kolegi, poročajo hrvaški mediji. Savić je umrl 23. decembra v 61. letu starosti po kratki in hudi bolezni.