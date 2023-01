Raketa zanetila požar na balkonu stanovanja v Kopru

Koper, 3. januarja - Na zadnji dan preteklega leta je nekaj pred polnočjo na balkon stanovanja 74-letnice v Kopru priletela raketa in zanetila požar. Ta se je razširil na nadstrešek stanovanja, balkonska vrata in zavese ter osmodil fasado večstanovanjske hiše, so sporočili s Policijske uprave Koper. V požaru ni bil nihče ranjen.