Ljubljanska borza: SBI TOP uvodoma z rastjo

Ljubljana, 3. januarja - Ljubljanska borza je prvi trgovalni dan v novem letu začela v pozitivnem vzdušju. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,80 odstotka, med blue chipi pa so se najbolj podražile delnice Save Re, in sicer za 3,13 odstotka. Največ zanimanja vlagateljev pa je bilo za delnice Cinkarne Celje in NLB.