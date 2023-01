Tarče vlomilcev tudi prostori muzeja in gasilskega društva ter paketomat

Celje/Topolšica/Žalec, 3. januarja - Policisti Policijske uprave (PU) Celje so v minulih dneh obravnavali več vlomov in tatvin. Med drugim so tatovi v Topolšici iz prostorov Muzeja Velenje odtujili kos starega orožja in torbo za nabojnike. Iz prostorov enega izmed gasilskih društev v Celju so nepridipravi ukradli 25 kompletov gasilskih miz in klopi, v Žalcu pa so vlomili v paketomat.