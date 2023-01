Ljubljana, 3. januarja - Podpis koalicijskega sporazuma o sodelovanju med Listo Zorana Jankovića in Gibanjem Svoboda v ljubljanskem mestnem svetu bo danes ob 11. uri v Veliki sejni dvorani Mestne hiše, so sporočili iz kabineta župana. Sporazum bosta podpisala Aleš Čerin in Samo Logar. Sledila bo novinarska konferenca, na kateri bo župan Zoran Janković predstavil podžupane.