Vreme: delno jasno in megleno

Ljubljana, 3. januarja - Danes bo sprva na severu in vzhodu delno jasno, na severovzhodu ponekod tudi megleno. Drugod bo večinoma oblačno. Dopoldne se bo povsod pooblačilo, popoldne in v noči na sredo bo ponekod prehodno rahlo deževalo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 11, ob morju in na jugovzhodu do 13 stopinj Celzija.

V sredo bo sprva oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo v severovzhodnih krajih, a tudi ponekod drugod se bo oblačnost trgala. Najnižje jutranje temperature bodo na severu od -1 do 3, drugod od 5 do 9, najvišje dnevne od 6 do 11, na Goriškem in ob morju do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo na Primorskem in Notranjskem oblačno, lahko tudi megleno, ponekod bo padla kakšna kaplja dežja. Drugod bo v četrtek zmerno, občasno pretežno oblačno, v petek pa precej jasno in po nekaterih nižinah zjutraj megleno. Predvsem v četrtek bo ponekod zapihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Neizrazita hladna fronta je dosegla Alpe in bo v noči na sredo oslabljena oplazila naše kraje. Z jugozahodnim vetrom k nam priteka vlažen in nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes čez dan se bo povsod pooblačilo, zjutraj bo predvsem na območju Panonske nižine megla. Predvsem v krajih južno od nas bo popoldne občasno rahlo deževalo.

V sredo bo suho, oblačnost se bo čez dan trgala. Zjutraj bo po nižinah v krajih severno od nas megla.

V torek in sredo bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazala kot povečan notranji nemir, razdražljivost, z manjšimi motnjami v spanju in hitrejšo utrujenostjo.