Golob na vrhu Reporterjeve lestvice 100 vplivnih Slovencev

Ljubljana, 3. januarja - Na vrh Reporterjeve lestvice najvplivnejših Slovencev leta 2023 je uredništvo uvrstilo premierja Roberta Goloba, sledita pa mu nekdanji predsednik republike Milan Kučan in aktualna predsednica Nataša Pirc Musar. Med novinci na lestvici je več ministrov in drugih članov Golobove ekipe pa tudi nekaj gospodarstvenikov in predstavnikov civilne družbe.