Pokljuka ta teden vnovič središče biatlonskega sveta

pripravil Aleksander Gasser

Pokljuka, 3. januarja - Najboljši biatlonci sveta se bodo prvič po svetovnem prvenstvu februarja 2021 vnovič zgrnili na Pokljuko, kjer jih od četrtka do nedelje čakajo tekme v sprintu, zasledovanju ter v mešanih parih in mešanih štafetah. Prireditelji pričakujejo skoraj 270 tekmovalk in tekmovalcev iz 31 držav.