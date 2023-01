Igralec ameriškega nogometa v kritičnem stanju po kolapsu na igrišču

Cincinnati, 3. januarja - Član ekipe Buffalo Bills v ligi ameriškega nogometa NFL Damar Hamlin se je zgrudil na igrišču med dvobojem proti Cincinnati Bengals in je v kritičnem stanju, je sporočilo vodstvo lige v izjavi za javnost. Hamlina so na igrišču oživljali, nato pa prepeljali v bolnišnico v Cincinnatiju. Dvoboj predzadnjega kroga v NFL so kasneje preložili.